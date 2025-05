Η Ίντερ Μαϊάμι έμεινε στο 3-3 με τη Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, με τον Λιονέλ Μέσι να εκνευρίζεται με τον διαιτητή της συνάντησης για φάουλ που δεν καταλόγησε στο φινάλε και να του τα «ψέλνει» μετά το τέλος του ματς.

Ένα από τα χειρότερά της διαστήματα στην «εποχή Μέσι» διανύει η Ίντερ Μαϊάμι. Η ομάδα ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ έμεινε στο 3-3 με τη Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, αποτέλεσμα το οποίο την κράτησε στην 5η θέση και στο -6, στην ανατολική περιφέρεια του MLS.

Ο Αργεντίνος σταρ δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του με γκολ ή ασίστ, και μάλιστα μετά το πέρας της αναμέτρησης μας χάρισε ένα στιγμιότυπο που η αλήθεια είναι δεν μας έχει συνηθίσει. Ο «Pulga» διαμαρτυρήθηκε σε πολύ έντονο ύφος στον ρέφερι του αγώνα, για ένα φάουλ εις βάρος του που δεν καταλογίστηκε, στα τελευταία λεπτά της συνάντησης.

🚨 Lionel Messi is angry with the referee after the end of the match and the referee shows him a yellow card 🤬pic.twitter.com/Na8fLBuHTg