Με αφορμή την είδηση πως ο Tούρκος καλλιτέχνης Ραφίκ Αναντόλ θα μετατρέψει το αγαπημένο γκολ του Λιονέλ Μέσι σε έργο τέχνης, το Gazzetta παρουσιάζει δέκα από τα καλύτερα γκολ του Αργεντίνου σούπερ σταρ και σας καλεί να ψηφίσετε το καλύτερο.

Το βράδυ της Τρίτης αναρτήθηκε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου έβαλαν τον Μέσι να επιλέξει το αγαπημένο του γκολ που έχει σκοράρει, ώστε να το μετατρέψει ο καλλιτέχνης Ραφίκ Αναντόλ σε ένα έργο τέχνης. Το τελικό έργο που θα είναι υπογεγραμμένο από κοινού από τον Μέσι και τον Αναντόλ, θα βγει σε δημοπρασία στο Christie’s, και τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Το Gazzetta παρουσιάζει δέκα... μαγικά γκολ του Αργεντίνου σούπερ σταρ και σας καλεί να ψηφίσετε αυτό που θα θέλατε να δείτε ως έργο τέχνης!

Νο 10: Το γκολ σε τελικό Champions League (Barcelona vs Manchester United 2010)





No 9&8: Το μαγικό τέρμα του Μέσι εναντίον της Αθλέτικ Κλαμπ αφήνει άναυδο τον Σεσκ Φάμπρεγας και το γκολ με την Μπιλμπάο που σφράγισε το κύπελλο

📅 April 27, 2013



Lionel Messi v Athletic Bilbao, La Liga.



No 7:Απιστεύτο γκολ κόντρα στην Σαραγόσα 2010

Νο6: Ο Μέσι γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Αργεντινής

5 years ago today, Lionel Messi became @Argentina's all-time top scorer with this inch-perfect free kick 🎯🤯 pic.twitter.com/AARZwm2frg

Νο5: Ο Μέσι «ρίχνει κάτω» τον Ζερόμ Μπόατενγκ στον ημιτελικό του UEFA Champions League 2014/15

Νο4:Το γκολ που απέκλεισε την Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League

On this day in 2011, Barcelona knocked out Arsenal in the Champions League round of 16 thanks to a Leo Messi double.



One of his greatest goals 🤭



Νο3: Ο Μέσι «καταστρέφει» την άμυνα της SD Eibar με ένα υπέροχο σόλο γκολ

2-messi solo goal vs eibar in 2017 #Messi #Gold #GOAT pic.twitter.com/4CIUdrNiC2

No2: Το γκολ που έκανε τους οπαδούς της Ρεάλ Μπέτις να τον χειροκροτήσουν

When Leo Messi conquered the Estadio Benito Villamarín 🐐#LaLigaHighlights pic.twitter.com/qB0CvdZZDy

Νο1:Το θρυλικό «Ankara Messi» γκολ εναντίον της Χετάφε που έχει μείνει στην ιστορία

