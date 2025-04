Συνέχεια στην εξαιρετική του φόρμα στη Σάρλοτ έδωσε ο, δανεικός από τον Ολυμπιακό, Πεπ Μπιέλ, που σκόραρε ξανά.

Ο Πεπ Μπιέλ έχει βρει τον καλό του εαυτό στις ΗΠΑ και εξακολουθεί να τα πηγαίνει εξαιρετικά στη Σάρλοτ, όπου αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός χάρισε στη Σάρλοτ τη νίκη επί της Μόντρεαλ (1-0) βρίσκοντας δίχτυα με εξαιρετικό πλασέ. Έτσι, έφτασε τα 4 γκολ και τις 5 ασίστ σε 9 εμφανίσεις στο MLS φέτος.

