Στο πλαίσιο της ανανέωσης του Ολυμπιακού με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί ο Βαγγέλης Μαρινάκης του ευχήθηκε υγεία και... γκολ, ενώ ο Μαρονικός έκανε λόγο για «δεύτερη οικογένεια».

Ο Ολυμπιακός «έδεσε» τον Αγιούμπ Ελ Καμπί στο λιμάνι, καθώς οι δυο πλευρές προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν το deal με video του Μαροκινού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, από το μουσείο του κλαμπ.

Ο ιδιοκτήτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ ευχήθηκε στο αρχισκόρερ της ομάδας του, λέγοντας του: «Να είσαι δυνατός, υγιής και πολλά γκολ». Από την πλευρά του ο 32χρονος φορ στην δήλωση του έκανε λόγο για «δεύτερη οικογένεια».

Το μήνυμα του Αγιούμπ Ελ Καμπί

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω και άλλα, όπως έδωσα και στις προηγούμενος σεζόν. Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους.

Αχ, αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού... Ένιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου.

Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που με υποστηρίζουν και τιμούν την προσπάθεια μου στο γήπεδο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για μένα».