Ο Μέσι δεν κατάφερε να σκοράρει στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Λος Άντζελες, ενώ έγινε αντικείμενο χλευασμού από τους οπαδούς των αντιπάλων μέσω ενός πανό.

Η Λος Άντζελες των Ζιρού και Γιορίς υποχρέωσε τον Λιονέλ Μέσι και την Ίντερ Μαϊάμι στην πρώτη φετινή τους ήττα, επικρατώντας 1-0 εντός έδρας στον πρώτο προημιτελικό του CONCACAF Champions Cup.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ που μετρούσε 14 ματς αήττητη υπό τις οδηγίες του Χαβιέ Μασεράνο, δεν μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό της και θα πρέπει να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς για να πάρει το εισιτήριο για τους «4».

Ο Μέσι στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός μετά από τραυματισμό που τον είχε αφήσει εκτός εθνικής Αργεντινής, δεν κατάφερε να βρει δίχτυα χάνοντας μία πολύ καλή ευκαιρία στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν ο τρόπος με τον οποίον επέλεξαν οι οπαδοί των γηπεδούχων να... πικάρουν τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Αντιδράσεις προκάλεσε ένα πανό που δημιούργησαν, το οποίο απεικόνιζε τον 37χρονο χωρίς δόντια και χωρίς μαλλιά, με τη λεζάντα «Pessi» να συνοδεύει τη φωτογραφία αυτή. Η φράση παραπέμπει στη λέξη «πέναλτι» και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια κυρίως από τους υποστηρικτές του Κριστιάνο Ρονάλντο.

📸 - Some Los Angeles FC fans are holding a 'Pessi' flag in the stands during the LAFC vs. Inter Miami clash. pic.twitter.com/jp1CrhqNPt