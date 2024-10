Το συμβόλαιο του Κέβιν Ντε Μπρόινε με τη Μάντσεστερ Σίτι λήγει στο τέλος της σεζόν και ήδη δημοσιεύματα τον... στέλνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με το Σαν Ντιέγκο να θέλει να κάνει δικό του τον Βέλγο.

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Κέβιν Ντε Μπρόινε στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς το συμβόλαιό του με τους Πολίτες λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι κι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την ανανέωσή του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Βέλγος εξετάζει λύσεις και πιθανούς προορισμούς σε περίπτωση που τελικά αποχωρήσει από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική, υπάρχει ένας σύλλογος που είναι έτοιμος να διεκδικήσει σθεναρά τον 33χρονο μέσο. Πρόκειται για το Σαν Ντιέγκο του MLS που μέσα στο επόμενο διάστημα θα επιχειρήσει να πείσει τον Ντε Μπρόινε να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και να ενταχθεί στο δυναμικό του.

Οι δύο πλευρές μάλιστα έχουν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο μιάς μεταγραφής σε περίπτωση που ο παίκτης μείνει ελεύθερος μετά από εννέα χρόνια στη Σίτι.

🚨🚨| NEW: San Diego FC have had talks with the camp of Kevin de Bruyne about a potential future signing. 🔵☎️



De Bruyne prefers a move to MLS than Saudi Arabia if he is to leave City. 🇺🇸✔️



[@JacobsBen/@tombogert] pic.twitter.com/EeUz8tWAia