Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια στην Μάντσεστερ Σίτι, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τους «Πολίτες», με τον Βέλγο να έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους με την Αλ Ιτιχάντ.

Η Σαουδική Αραβία καλεί τον Κέβιν Ντε Μπρόινε εδώ και μήνες, καθώς το συμβόλαιο του Βέλγου με την Μάντσεστερ Σίτι λήγει το καλοκαίρι του 2025.

Ο Ντε Μπρόινε δεν έχει υπογράψει ακόμη την επέκταση του συμβολαίου του με τους «Πολίτες», παρά την προσπάθεια των τελευταίων να τον «δέσουν» στο Μάντσεστερ.

Μάλιστα, η Daily Mail αναφέρει πως ο Βέλγος έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με την Αλ Ιτιχάντ, καθώς ο ίδιος φαίνεται πως έχει... δελεαστεί από το ποσό που του προσφέρουν οι Άραβες. Στην Αλ Ιτιχάντ αγωνίζονται επίσης οι, άλλοτε σταρ των ευρωπαϊκών γηπέδων, Ενγκολό Καντέ, Καρίμ Μπενζεμά και Φαμπίνιο, με τον σύλλογο που πρόσφατα ανέλαβε ο Λοράν Μπλαν να επιδιώκει τώρα την προσθήκη του Ντε Μπρόινε.

