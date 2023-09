Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι κλήθηκε σε δράση στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με την Λος Άντζελες FC αφού νεαρός υποστηρικτής της Μπαρτσελόνα έκανε «ντου» στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσει τον Αργεντινό.

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στη δράση την Κυριακή καθώς κέρδισε την Λος Άντζελες FC σε μια σύγκρουση στο MLS. Ο Αργεντινός δεν σκόραρε αλλά σημείωσε δύο ασίστ υπό το βλέμμα πολλών διασημοτήτων που έδωσαν το παρών για να παρακολουθήσουν τον επτά φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας. Από τον πρίγκιπα Χάρι και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μέχρι τη Σελένα Γκόμεζ. Οι οπαδοί στο παιχνίδι προσπάθησαν επίσης να πλησιάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στον pulga, με έναν οεξ' αυτών να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο. Στο 73ο λεπτό, ένας πιτσιρικάς που φορούσα τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με το όνομα και τον αριθμό του Μέσι στην πλάτη μπήκε με σπριντ στον αγωνιστικό χώρο. Καθώς πλησίαζε τον 36χρονο, ο σωματοφύλακας του σούπερ σταρ, Γιασίν Τσουέκο, έκανε ένα «τρελό» σπριντ και κατάφερε να επέμβει καθώς έπιασε το άτομο από το λαιμό.Η ασφάλεια έφτασε τελικά στον τόπο του συμβάντος και απώθησε τον οπαδό από το γήπεδο. Ο Τσουέκο κλήθηκε επίσης στη δράση μετά τον αγώνα καθώς καθοδηγούσε τον Μέσι στο τούνελ, με έναν οπαδό να πετάει ένα μπουκάλι προς την κατεύθυνσή του.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

A Barcelona and Messi fan rushed onto the field to embrace #Messi , but Messi's bodyguard proved faster. #LAFCvMIA #LAFC #InterMiamiFC pic.twitter.com/LlJodNIif7

This is so not done!!!! Whoever tried to throw the bottle at Leo Messi should be banned! 😡😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/utQS1drfpn