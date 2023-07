Εκατοντάδες οπαδοί της Ίντερ Μαϊάμι έφυγαν από το γήπεδο μετά την αντικατάσταση του Λιονέλ Μέσι. Εξοργίστηκε ο προπονητής της ομάδας.

Μετά από ένα κινηματογραφικό ντεμπούτο κόντρα στην Κρουζ Αζούλ, ο Λιονέλ Μέσι συνέχισε τα... δικά του σκοράροντας δις και μοιράζοντας ασίστ στο παιχνίδι εναντίον της Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Ο επτά φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας ήταν καθοριστικός στην εμφατική επικράτηση της ομάδας του Μαϊάμι απέναντι στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ (4-0). Μόλις το σκορ να είναι ευρύ ο Αργεντινός σταρ αντικαταστάθηκε.

Ο Αργεντινός σταρ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λαμβάνοντας ένα μεγαλοπρεπές standing ovation, αλλά μόλις εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο, το ίδιο έκαναν και εκατοντάδες οπαδοί με σχεδόν 15 λεπτά να απομένουν στο ματς. Αυτό προκάλεσε την οργή του προπονητή του Μαϊάμι, Τάτα Μαρτίνο.

“Miami fans” leaving the game after Lionel Messi was subbed off with 15 minutes to go



Can’t blame them pic.twitter.com/uZLpthlKTC