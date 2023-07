Ο Λιονέλ Μέσι πανηγύρισε έξαλλα το παρθενικό του γκολ για τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι και αμέσως έτρεξε προς τα VIP, όπου και «πνίγηκε» στην αγκαλιά των γιων του.

Το ματς της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Κρουζ Αζούλ θα μείνει για πάντα χαραγμένο σε εκατοντάδες μικρά παιδιά που το παρακολούθησαν από κοντά. Για τον Τιάγκο, τον Ματέο και τον Τσίρο, όμως, ήταν ακόμα μια δυνατή στιγμή υπερηφάνειας και ατόφιας χαράς, βλέποντας τον πατέρα τους να μαγεύει και τα αμερικανικά πλήθη και να γράφει ιστορία στο ντεμπούτο του ως παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε ντεμπούτο-όνειρο χαρίζοντας τη νίκη στη νέα του ομάδα με απευθείας φάουλ στο 90+4’ και η κοινωνία των ΗΠΑ παραμιλά από τα ξημερώματα του Σαββάτου για χάρη του, αλλά ο ίδιος έδειξε τι είναι το σημαντικότερο πράγμα για τον ίδιο με τον τρόπο που επέλεξε να πανηγυρίσει το γκολ.

Αφού η πρώτη «έκρηξη» στο πλευρό των συμπαικτών του πέρασε, ο Pulga κατευθύνθηκε αμέσως στην εξέδρα του γηπέδου, όπου στο χαμηλότερο διάζωμα βρισκόταν σύσσωμη η οικογένειά του και «πνίγηκε» στην αγκαλιά των τριών γιων του, με την Αντονέλα να κοιτάζει περιχαρής από λίγο πιο μακριά.

Nothing beats celebrating with the fam. 🥺 What a moment for Leo Messi. pic.twitter.com/cWsiYnBXY6

Messi went straight to his family after scoring the winner in his Inter Miami debut ❤️ pic.twitter.com/WgVHKjYQ88