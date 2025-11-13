Μεσσίας και στην Ισπανία. Η Αργεντινή συνέχισε την προετοιμασία της στην Ευρώπη και ο Λιονέλ Μέσι ένιωσε... σαν στο σπίτι του, γνωρίζοντας την αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες κόσμου.

Η Αργεντινή συνέχισε την προετοιμασία της στην Ισπανία για το φιλικό με την Ανγκόλα (14/11) και ο Λιονέλ Μέσι, για ακόμη μια φορά, ένιωσε απόλυτα οικεία φορώντας το εθνόσημο της χώρας του στη... δεύτερή του πατρίδα.

Ο Αργεντινός γνώρισε την αποθέωσε στο Αλικάντε την Τετάρτη και την Πέμπτη έζησε κάτι σαν... επανάληψη στο Έλτσε. Αν και αυτή τη φορά η «αγκαλιά» του κόσμου ήταν ακόμα μεγαλύτερη.

🙌🏟️ ¡¡Locura en Elche con Argentina, todos quieren ver a Leo de cerca!! 🇦🇷 25.000 personas abarrotando las gradas en el entrenamiento 😮



📱 Allí está nuestro @epofutebol pic.twitter.com/KzyQb0TsA3 — MARCA (@marca) November 13, 2025

Η Αλμπισελέστε προπονήθηκε στο γήπεδο της ομώνυμης ομάδας της La Liga, όπου βρέθηκαν 25.000 κόσμου για να θαυμάσουν και να ζητωκραυγάσουν για τον Μέσι.

Ο ίδιος έμεινε άφωνος από την υποδοχή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του με μήνυμα στα social media. «Έλειψα καιρό και ειλικρινά η αγάπη που μου δείξατε παντού ακόμα με συναρπάζει. Σας ευχαριστώ όσοι ήρθατε σήμερα, ήταν και πολλοί Αργεντινοί. Ήταν χαρά μου να σας δω ξανά!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μέσι.