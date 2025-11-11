Μέσι: «Πίστευα ότι θα περάσω όλη μου τη ζωή στην Βαρκελώνη, ανυπομονώ να γυρίσω»

Λίγες ώρες μετά τις viral φωτογραφίες στο «Καμπ Νόου», η Sport δημοσίευσε -ξανά- την αποκλειστική συνέντευξη του Λιονέλ Μέσι, με τον ίδιο να τονίζει πως δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα αποχωρούσε από την Μπαρτσελόνα.

Για ακόμη μια φορά ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής, όχι όμως για κάτι που έκανε εντός τεσσάρων γραμμών. Η κίνησή του να «επιστρέψει» στο -υπό κατασκευή- «Καμπ Νόου» το βράδυ του Σαββάτου (9/11) και να μοιραστεί τις στιγμές, έγινε viral.

Πέραν αυτού, γέμισε ερωτηματικά αναφορικά με το εάν θα ήταν εφικτό να επιστρέψει ως ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελόνα. Και, ύστερα από όλα αυτά, η Sport αναπαρήγαγε την αποκλειστική συνέντευξη του Αργεντίνου, που πραγματοποιήθηκε πριν δυο εβδομάδες, με τον ίδιο να αναφέρεται σε όλα τα «καυτά» ζητήματα.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην αγάπη που νιώθει για την Βαρκελώνη, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, καθώς και στα συναισθήματα που λαμβάνει από τον κόσμο, κάθε φορά που επιστρέφει. Έπειτα, ήρθε η ώρα να μιλήσει για τον τρόπο που αποχώρησε από την ομάδα της καρδιάς του, εμφανώς συγκινημένος.

«Έμεινα με ένα περίεργο συναίσθημα μετά την αποχώρησή μου, εξαιτίας του πώς συνέβησαν όλα, επειδή κατέληξα να παίζω τα τελευταία μου χρόνια χωρίς οπαδούς, λόγω της πανδημίας. Αφού πέρασα όλη μου τη ζωή εκεί, δεν έφυγα όπως το φανταζόμουν, όπως το ονειρευόμουν. Φανταζόμουν, όπως είπα, να παίζω όλη μου την καριέρα στην Ευρώπη, στη Βαρκελώνη.

Και, λοιπόν, ο αποχαιρετισμός ήταν λίγο περίεργος επίσης, λόγω της κατάστασης, εξαιτίας όλων αυτών. Αλλά, λοιπόν, νομίζω ότι η αγάπη των οπαδών θα είναι πάντα εκεί, εξαιτίας αυτών που είπα, εξαιτίας όλων όσων έχουμε περάσει».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για την πιο χαρούμενή του στιγμή/εποχή στον σύλλογο, απάντησε:

«Είναι δύσκολο να διαλέξω μόνο μία. Δόξα τω Θεώ που ήμουν αρκετά τυχερός να ζήσω τόσες πολλές στιγμές. Δεν ξέρω, γενικά όταν μιλάμε για ευτυχία, σκεφτόμαστε τίτλους, επιτεύγματα, τα σημαντικά πράγματα που έχουμε καταφέρει. Αλλά το πρώτο εξάμηνο με τον Γκουαρδιόλα ήταν εξαιρετικό, και το τελευταίο Champions League με τον Λουίς Ενρίκε ήταν επίσης. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο να διαλέξω μόνο μία στιγμή».

Όσον αφορά τον καιρό του στην Παρί Σεν Ζερμέν, είπε:

«Φαίνεται επίσης ότι στην Παρί ήταν ένας εφιάλτης, αλλά δεν ήταν. Όταν λέω ότι δεν πέρασα καλά, είναι επειδή δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που έκανα και με αυτό που μου αρέσει να κάνω - παίζοντας ποδόσφαιρο, την καθημερινή ρουτίνα, την προπόνηση, τους αγώνες - επειδή απλά δεν ένιωθα καλά. Αλλά μετά, ειλικρινά, είχαμε μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία ως οικογένεια. Η πόλη είναι εντυπωσιακή, την απολαύσαμε».

Τέλος, δήλωσε πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Καταλονίας και να μπει ξανά στο καινούργιο «Καμπ Νόου», το οποίο -όπως ξανα ανέφερε- δεν αποχαιρέτησε όπως ήθελε.