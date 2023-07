Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στη Φλόριντα οδήγησαν στην καθυστέρηση της παρουσίασης του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, με τις ισχυρές καταιγίδες να απαγορεύουν την προσέλευση στο γήπεδο.

Παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι είναι και με τη βούλα ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στις αρχές του καλοκαιριού αποφάσισε να απορρίψει το χρυσάφι της Αλ Χιλάλ αλλά και την προοπτική της Μπαρτσελόνα προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Το βράδυ του Σαββάτου (15/7) μάλιστα ο σύλλογος του Ντέιβιντ Μπέκαμ έδωσε επίσημη μορφή στη μεταξύ τους συμφωνία μέσω ενός ενυπωσιακού βίντεο, με το αμερικανικό κλαμπ ακολούθως να προγραμματίζει την παρουσίαση του Αργεντινού για τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/7).

Μόνο που τελικά το τροπικό κλίμα της Φλόριντα χάλασε τα σχέδια της Ίντερ Μαϊάμι, καθώς οι ισχυρές καταιγίδες μαζί με τους θυελλώδεις ανέμους που ξέσπασαν στην περιοχή οδήγησαν στην καθυστέρηση της παρουσίασης.

Οι εικόνες μάλιστα που έρχονται από τις ΗΠΑ είναι χαρακτηριστικές των ακραίων καιρικών συνθηκών, με τους περίπου 18.000 οπαδούς που αναμένονταν στην εκδήλωση να μην μπορούν καν να μπουν στο γήπεδο.

Σε ενημέρωσh που εξέδωσε η Ίντερ Μαϊάμι επιβεβαίωσε πως η παρουσίαση θα διεξαχθεί με καθυστέρηση λόγω της προτεραιότητας που δίνει το κλαμπ στην ασφάλεια των φιλάθλων και πλέον άπαντες περιμένουν την εξασθένιση της καταιγίδας προκειμένου η εκδήλωση να ξεκινήσει.

We are under a weather delay at @DRVPNKStadium.



The safety of our guests is our top priority. If you are at the stadium, please remain in your vehicle and we will provide updates here. pic.twitter.com/xljf6fKQRg