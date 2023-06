Ο Τέεμου Πούκι, του οποίου το όνομα είχε... παίξει για ελληνικές ομάδες θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS και τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ.

Την τελευταία τριετία το όνομα του Τέεμου Πούκι είχε συνδεθεί με ελληνικές ομάδες, ενώ φέτος φέρεται να απασχόλησε και τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, τον 33χρονο Φινλανδό φορ δεν θα τον δούμε στα ελληνικά γήπεδα, μιας και υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ στο MLS. Ο Φινλανδός επιθετικός αγωνιζόταν στη Νόριτς από το 2018, όπου πέτυχε 88 γκολ και μοίρασε 29 ασίστ.

Minnesota United have signed Finland international forward Teemu Pukki. He joins as a designated player.



Pukki, 33, had been with Norwich City from 2018 until his contract expired this summer. He had 88g/29a in 210 apps with the club. pic.twitter.com/FmlhMfgThp