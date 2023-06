Ο Γιώργος Γιακουμάκης χρειάζεται πέρα από τον Ατλαντικό μόλις 83,7' για να βρει δίχτυα, τα 10 του γκολ είναι ύστερα από μόλις 14 on target τελικές, σκοράρει κατά βούληση και προβάλει το φαβορί για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του MLS.

Ηταν 3 Μαΐου όταν ο Γιώργος Γιακουμάκης ντεμπουτάρισε με τη φανέλα της Ατλάντα στο MLS και έκτοτε ξεκίνησε ένα ... παραμύθι με πολλά γκολ και έναν Ελληνα που βάλθηκε να κατακτήσει τη χώρα.

Πέρα από τον Ατλαντικό δαπάνησαν περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ ώστε να αποκτήσουν τον 29χρονο στράικερ από την Σέλτικ και εκείνος όχι μόνο δικαιώνει την επιλογή τους, αλλά αυτή τη στιγμή προβάλει επί χάρτου αλλά και γηπέδου ως το Νο1 «κανόνι» του εκεί πρωταθλήματος, που σύντομα θα περικλείει υπό τη σκέπη του και τον Λιονέλ Μέσι.

Παρότι «έχασε» την πρεμιέρα λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων (έκδοση viza), ακόμη ένα ματς λόγω υποχρεώσεών του με την Εθνική μας (στα παιχνίδια με Γιβραλτάρ, Λιθουανία) και δύο επειδή ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό κάτι που σημαίνει πως μετρά μόνο 14 εμφανίσεις από το απόλυτο των 18, όχι μόνο είναι πρώτος σκόρερ του club αλλά και ο κορυφαίος όλης της λίγκας!

Μαζί με το γκολ που σημείωσε πριν από μερικές ώρες στο 3-1 επί της DC United του Ταξιάρχη Φούντα έφτασε τα 10 και «έπιασε» τους Ντένις Μπουάνγκα του Λος Αντζελες, Ζεσούς Φερέιρα του Ντάλας και Χάρι Μουκχτάρ του Νάσβιλ στην κορυφή της σχετικής λίστας, όμως άπαντες μετρούν περισσότερες συμμετοχές και ο Γιακουμάκης είναι ο μόνος παίκτης με μέσο όρο μίνιμουμ ένα τέρμα ανά 90λεπτο! Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται 83,7' για να βρει δίχτυα, άρα σκοράρει 1,08 φορές σε κάθε αγώνα!

Giorgos Giakoumakis gets his first #ATLUTD goal 🔥 You've been warned, @MLS 😤 pic.twitter.com/d72eVGsOJV

Την ίδια στιγμή οι εκεί επιδόσεις του θυμίζουν... μπασκετμπολίστα που βρίσκει ελεύθερα σουτ και... εύλογα τα βάζει! Τα 10 του γκολ είναι απόρροια μόλις 24 τελικών εκ των οποίων οι 14 ήταν on target και σε απλά ελληνικά... ότι πάει μέσα «γράφει».

Οσο για πλουραλισμό, από όλα έχει ο μπαξές! Ως τώρα κούνησε πλεκτό έξι φορές με το δεξί πόδι, τρεις με το κεφάλι και μία με το αριστερό, χωρίς μάλιστα να παίρνει τα στατικά. Παράλληλα τα εννέα του τέρματα ήταν μέσα από το «κουτί» και το ένα εκτός.

The chip and finish on this goal are pretty, pretty, pretty good. 🔥



Giorgos Giakoumakis wins your @ATT 5G Goal of the Matchday. 🇬🇷 https://t.co/G3dHIpLmaL pic.twitter.com/BgYsLsulCa