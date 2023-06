«Βασιλιάς» στο Μαϊάμι με το καλησπέρα ο Λιονέλ Μέσι, καθώς ο Αργεντινός ξεπέρασε σε ετήσιες πολαβές τον Τζίμι Μπάτλερ των Μαϊάμι Χιτ και είναι ο νέος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής της πόλης.

Η φρενίτιδα στην πόλη αλλά και ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής είναι χαρακτηριστική, με όλα τα ματς της Ίντερ Μαϊάμι εντός ή εκτός έδρας να γίνονται sold-out μέσα σε 24 ώρες κι ενώ οι τιμές των εισιτηρίων δεκαπλασιάστηκαν!

Ο Pulga αναμένεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο παροξυσμό όταν εγκατασταθεί στις ΗΠΑ κι αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής, από τις 5 Ιουλίου δηλαδή, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο 2,5+1 ετών στον νεοσύστατο σύλλογο του MLS. Ένα συμβόλαιο που εκτός από τους σύνθετους όρους και τα μερίδια που του αναλογούν από τις πωλήσεις του Apple TV και της Adidas, τον καθιστά αυτομάτως τον νέο πιο ακριβοπληρωμένο αθλητή σε ολόκληρο το Μαϊάμι.

Με εγγυημένες ετήσιες απολαβές περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ, ο Λέο ξεπέρασε τον μέχρι πρότινος «βασιλιά» της πόλης, τον σταρ των Μαϊάμι Χιτ, Τζίμι Μπάτλερ ο οποίος αμείβεται με 35 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τους πρωταθλητές της Ανατολής στο NBA.

Ο μισθός του Μέσι είναι οριακά διπλάσιος από αυτόν του σταρ των Μαϊάμι Ντόλφινς στο NFL, Ταϊρίκ Χιλ (27,9 εκατ. ευρώ) και οριακά τετραπλάσιος από τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της τοπικής ομάδας μπέιζμπολ, τον Χόρχε Σολέρ των Μαϊάμι Μάρλινς (13,9 εκατ. ευρώ).

⚽️ 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 - £43m

🏀 Jimmy Butler - £30m

🏈 Tyreek Hill - £24m

⚾️ Jorge Soler - £12m



Lionel Messi is now reportedly the highest-paid athlete per season in Miami. 🇺🇸 pic.twitter.com/csbcgovV7G