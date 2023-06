Sold out ανακοίνωσε η Ίντερ για το «Τζουζέπε Μεάτσα» το βράδυ του τελικού του Champions League, ματς που δεκάδες χιλιάδες φίλοι της θα παρακολουθήσουν από γιγαντοοθόνη στο γήπεδο της ομάδας.

Η Ίντερ μετρά αντίστροφα για τον πρώτο της τελικό Champions League μετά από 13 χρόνια και οι οπαδοί της δεν θα μπορούσαν να το έχουν πάρει... ψύχραιμα.

Περίπου 20.000 φίλοι της θα ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για το παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (10/06), όμως απ'ό,τι φαίνεται το πραγματικό πάρτι θα λάβει χώρα στο Μιλάνο.

Κι αυτό διότι, μια γιγαντοοθόνη θα στηθεί στο στάδιο των Νερατζούρι, έτσι ώστε χιλιάδες οπαδοί τους να δουν το παιχνίδι. Μάλιστα, η Ίντερ ανακοίνωσε sold-out για τη συγκεκριμένη περίσταση, αφού 43.000 μαγικά χαρτάκια έκαναν «φτερά» μέσα σε μόλις επτά ώρες!

San Siro sold out per la #UCLFinal 🏟️

Venduti oltre 43.000 biglietti in poche ore 🎟️



Grazie #InterFans, ci vediamo sabato per #ManCityInter! 🖤💙#ForzaInter #UCL