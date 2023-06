Συνεχίζει «καυτός» τη θητεία του στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ και το MLS ο Γιώργος Γιακουμάκης, σκοράροντας και απέναντι στη New England (3-3) και φτάνοντας έτσι τα εννέα γκολ σε επτά παιχνίδια στην αρχική ενδεκάδα! Βασικός ο Κούτσιας, αλλαγή ο Φούντας.

Ακόμα μία αγωνιστική του MLS με ελληνικό «χρώμα» στη λίστα των σκόρερ. Μετά τον Γιώργο Κούτσια το περασμένο Σαββατοκύριακο, η σκυτάλη πέρασε και πάλι στον συνήθη ύποπτο, Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος βρήκε δίχτυα για τέταρτη φορά στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια της Ατλάντα Γιουνάιτεντ σαλπίζοντας την αντεπίθεση για τη ανατροπή κόντρα στη New England Revolution που εν τέλει έμεινε... μισή (3-3).

Ο Έλληνας στράικερ ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα για έβδομη φορά φέτος (12 συμμετοχές συνολικά) και πέτυχε το γκολ υπ' αριθμόν εννέα με την ομάδα της Ατλάντα, μειώνοντας το σκορ στο 56ο λεπτό σε 2-1 υπέρ των φιλοξενούμενων. Το γκολ αυτό έδωσε πνοή και την ώθηση στους γηπεδούχους να πετύχουν άλλα δύο γκολ μέχρι το 87' και να γυρίσουν το ματς, αλλά στο 90+3' η New England με τον Χιλ χάλασε το «πάρτι» και διατήρησε τη διαφορά της από την Ατλάντα στους δύο βαθμούς (4η και 5η αντίστοιχα στη βαθμολογία).

All Giorgos Giakoumakis does is score. 🇬🇷



That's 9 goals in 7 starts for the @ATLUTD striker. pic.twitter.com/FbyDcEfRnf