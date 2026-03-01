Πώς θα φτάσει στο ιστορικό πρωτάθλημα η Χαρτς του Κυζιρίδη μετά την ισοπαλία στο Ρέιντζερς-Σέλτικ

Η ανατροπή της Σέλτικ στην έδρα της Ρέιντζερς και το τελικό 2-2 ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα για τη Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη και το Gazzetta αναλύει τα δεδομένα για να φτάσει στο ιστορικό πρωτάθλημα.

Η Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη έχει βαλθεί να... τρελάνει όλη τη Σκωτία αλλά και την Ευρώπη με την πορεία πρωταθλητισμού που κάνει φέτος, με τον 24χρονο εξτρέμ να αποτελεί βασικό γρανάζι αυτής της ιστορικής προσπάθειας.

Μετά τη νίκη κόντρα στην Αμπερντίν (1-0), η ομάδα του Εδιμβούργου περίμενε το αποτέλεσμα από το σπουδαίο ντέρμπι της Ρέιντζερς με τη Σέλτικ ώστε γίνει λίγο πιο ξεκάθαρη η εικόνα της μάχης στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Παρότι οι «μπλε» προηγήθηκαν με 2-0 μέχρι το 26ο λεπτό, η Σέλτικ κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και με το τελικό 2-2, κερδισμένο βγαίνει το κλαμπ του Έλληνα εξτρέμ καθώς η διαφορά πηγαίνει στο +6 από τη Ρέιντζερς και στο +8 από τη Σέλτικ που, όμως, έχει παιχνίδι λιγότερο.

Όπως και να έχει, το σύνολο του Κυζιρίδη έχει κρατήσει μία αρκετά καλή απόσταση και πλέον θέλει να κάνει το 4/4 μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας προκειμένου να διατηρήσει αυτή τη διαφορά και ίσως την αυξήσει κιόλας.

Ουσιαστικά απομένουν ακόμα εννιά ματς μέχρι το φινάλε της σεζόν. Είναι τέσσερα ματς για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια, όπου η Χαρτς θα αντιμετωπίσει εντός τις Ντάντι (9η) και Μάδεργουελ (4η) και εκτός τις Κιλμαρνόκ (11η) και Λίβινγκστον (12η).

Έπειτα οι θέσεις 1-6 θα συνεχίσουν σε ένα μίνι πρωτάθλημα όπου θα αγωνιστεί σε πέντε αγωνιστικές. Ουσιαστικά κάθε ομάδα θα αγωνιστεί μία φορά με όλες τις ομάδες της πρώτης 6άδας.

Να θυμίσουμε ότι η τελευταία φορά που η Χαρτς πανηγύρισε πρωτάθλημα ήταν πίσω στο μακρινό 1959/60 ενώ συνολικά έχει τέσσερα τρόπαια πρωταθλητή στη φαρέτρα της.

Αναλυτικά η βαθμολογία αυτή τη στιγμή μετά από 29 αγωνιστικές:

1. Χαρτς (29 αγώνες) 63 β.

2. Ρέιντζερς (29 αγώνες) 57 β.

3. Σέλτικ (28 αγώνες) 55 β.

4. Μάδεργουελ (28 αγώνες) 53 β.

5. Χιμπέρνιαν (29 αγώνες) 46 β.

6. Φάλκιρκ (29 αγώνες) 42 β.