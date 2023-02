Στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Γιακουμάκης, με τον σύλλογο από την Αμερική να κλείνει τη συμφωνία με τη Σέλτικ στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ!

Δυτικά ταξιδεύει τελικά ο Γιώργος Γιακουμάκης! Παρά το γερό μπάσιμο της ιαπωνικής Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς για την περίπτωσή του, η ανάμειξη της Ατλάντα Γιουνάιτεντ άλλαξε τα δεδομένα αφού κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη Σέλτικ και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή!

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Έλληνα φορ να ταξιδεύει άμεσα στο Μεξικό για να περάσει ιατρικά και κατόπιν να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας του MLS.

Εκεί μάλιστα αναμένεται να υπογράψει και το νέο του συμβόλαιο με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, το οποίο πρόκειται να έχει διάρκεια για τρία χρόνια.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η επισημοποίηση της μετακίνησης, με τον Γιακουμάκη να ετοιμάζεται να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη για ένατη φορά στην επαγγελματική του καριέρα.

Giōrgos Giakoumakīs to Atlanta United as DP, done deal — striker traveling to Mexico together with his agent Blash Hossein where Atlanta pre season is taking place for medical tests 🇬🇷🇺🇸 #MLS #transfers



Celtic will receive £4.3m fee, player will sign three year deal with option. pic.twitter.com/33D3S72twI