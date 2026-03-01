Με το χορταστικό 2-2 ολοκληρώθηκε το Old Firm Derby στη Σκωτία, καθώς Ρέιντζερς και Σέλτικ μοιράστηκαν από έναν πόντο.

Με... τρελό ρυθμό μπήκε ο Μάρτιος στη Σκωτία, καθώς Ρέιντζερς και Σέλτικ χάρισαν ένα ασύλληπτο ματς σε όσους είχαν την τύχη να το παρακολουθήσουν, με το τελικό 2-2 να μην αφήνει καμία ευχαριστημένη.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 8ο λεπτό με ένα από τα γκολ της χρονιάς, το απίθανο ανάποδο ψαλίδι του Τσερμίτι που έγινε αμέσως viral, ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής διπλασίασε τα προσωπικά και ομαδικά γκολ στο 26ο λεπτό.

Η Σέλτικ όμως δεν παράτησε το παιχνίδι και επέστρεψε σε αυτό, όταν μείωσε στο 56' με τον Τίρνεϊ, πριν έρθει στο 90+1' ο Χαγιάτε να φέρει το ματς στα ίσα, μέσα σε πανικό στο κατάμεστο «Άιμπροξ». Μάλιστα, στο φινάλε υπήρξε και ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δυο ομάδων, κάτι που παραδοσιακά συναντάμε στο Old Firm Derby.

Το αποτέλεσμα αυτό βέβαια βοήθησε την... Χαρτς, που παραμένει πρωτοπόρος και πλέον στο +6 από τη δεύτερη θέση όπου έμεινε η Ρέιντζερς.