Η Ατλάντα κατέθεσε νέα πρόταση στη Σέλτικ για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη και προσπαθεί να τον «κλέψει» μέσα από τα... χέρια της Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς.

Το θρίλερ της μεταγραφής του Γιώργου Γιακουμάκη συνεχίζεται. Η Σέλτικ απέρριψε την πρόταση της Ατλάντα για δανεισμό του διεθνή Έλληνα σέντερ φορ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εάν έπιανε συγκεκριμένους στόχους, ο Κρητικός επιθετικός έφτασε ακόμα πιο κοντά στην Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς, όμως το κλαμπ του MLS επέστρεψε με νέα πρόταση.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ατλάντα προσέφερε 4,7 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά του Γιακουμάκη και οι Κέλτες αποδέχτηκαν την πρόταση, όμως ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είχε βγει πρώτος σκόρερ στην Σκωτία την προηγούμενη σεζόν και την τρέχουσα σεζόν μετράει 28 εμφανίσεις με εννέα γκολ και μια ασίστ.

Atlanta United are now trying to hijack Urawa Red Diamonds deal for Giōrgos Giakoumakīs: understand new $4.7m proposal has been accepted by Celtic 🚨🇬🇷🇺🇸 #transfers #MLS



Personal terms still under discussion but Atlanta have now DP spot and want to get it done. pic.twitter.com/CWBBaADVFx