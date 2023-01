Η Σέλτικ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Ατλάντα για τον Γιώργο Γιακουμάκη και ο Κρητικός είναι κοντά στη μεταγραφή του στην Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς.

Προς Ιαπωνία οδεύει ο Γιώργος Γιακουμάκης! Η Ατλάντα έκανε «μπάσιμο» για την απόκτηση του διεθνή Κρητικού σέντερ φορ και προσπάθησε να μπει «σφήνα» στην προσπάθεια της Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς, όμως εν τέλει οι Αμερικάνοι δεν τα βρήκαν με τους Σκωτσέζους. Η ομάδα του MLS κατέθεσε πρόταση για δανεισμό του Γιακουμάκη, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εάν έπιανε συγκεκριμένους στόχους.

Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα η ομάδα της Ιαπωνίας είναι το φαβορί για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα επιθετικού, καθώς υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για ένα ποσό της τάξης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η μόνη ανατροπή που μπορεί να υπάρξει πλέον είναι από το... Βέλγιο, με πιθανή πρόταση της Άντερλεχτ, η οποία τις τελευταίες ώρες έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους Κέλτες.

👉 Anderlecht entered in contact with Celtic for Giakoumakis as a replacement for Fabio Silva #anderlecht #celtic #celticfc https://t.co/gtFkVBhzKC pic.twitter.com/ihjzaheri2