Ο Ινσίνιε επιβεβαίωσε την τραγική είδηση: «Εγώ και η γυναίκα μου χάσαμε την κόρη μας» (vid)

Ο διεθνής Ιταλός μεσοεπιθετικός στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου της Τορόντο FC μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το οικογενειακό δράμα που έζησε την τελευταία περίοδο.

Ο άλλοτε κάπτεν της Νάπολι, Λορέντσο Ινσίνιε και η οικογένειά του προσπαθούν να ανακάμψουν από το τραγικό γεγονός της απώλειας ενός εμβρύου. Όπως έγινε γνωστό από ιταλικά Μέσα, η σύζυγός του Ιταλού διεθνούς, Τζένι Νταρόνε, απέβαλε στον έκτο μήνα της κύησης γεγονός που ήρθε εντελώς ξαφνικά στη ζωή του ζευγαριού.

Το έμβρυο θα γινόταν το τρίτο παιδί του 31χρονου, μετά την Καρμίν και τον Κριστιάν που γεννήθηκαν το 2013 και το 2015 αντίστοιχα. Ο έμπειρος άσος απείχε από τις προπονήσεις της Τορόντο, όπως είχε ανακοινώσει και ο σύλλογος από τις 8 Σεπτεμβρίου επικαλούμενος ένα ευαίσθητο οικογενειακό ζήτημα.

Μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια αφότου έγινε γνωστή η είδηση, ο Ινσίνιε ανέφερε πως: «Όλοι ξέρετε ότι είχα να αντιμετωπίσω προσωπικά προβλήματα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν ξέρει όλος ο κόσμος τον πραγματικό λόγο. Θα ξεκαθαρίσω λοιπόν την κατάσταση: εγώ και η γυναίκα μου χάσαμε την κόρη μας, η οποία θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω για αυτό το θέμα, έχουμε δύο παιδιά και χάρη σε αυτά θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε».

