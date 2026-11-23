Ο Ντεζιρέ Ντουέ εμφανίστηκε πεπεισμένος πως θα επιστρέψει δριμύτερος μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη και ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης.

Ο Ντεζιρέ Ντουέ ήταν ο μεγάλος άτυχος στη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Νις, όταν στο 44΄του αγώνα αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή με πρόβλημα στο γόνατο. Από την πρώτη στιγμή οι εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου δεν ήταν καλές και επιβεβαιώθηκαν με την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Την επομένη του αγώνα, η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα κι έκανε λόγο για ρήξη προσθίου χιαστού για τον Γάλλο αστέρα, ο οποίος με τη σειρά του θέλησε να δώσει το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο.

Συγκεκριμένα ο νεαρός εξτρέμ τόνισε πως πρόκειται για μια δύσκολη και στενάχωρη στιγμή για τον ίδιο, αλλά εμφανίστηκε πεπεισμένος πως θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός ύστερα από αυτή τη δοκιμασία.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή. Αυτός ο τραυματισμός με στεναχωρεί. Αλλά είμαι πεπεισμένος πως θα επιστρέψω πολύ πιο δυνατός. Μια νέα δοκιμασία, μια νέα ευκαιρία για να προοδεύσω. Ευχαριστώ όλες και όλους για την υποστήριξη και την αγάπη που μου δίνετε. Έχω ακόμα πίστη» τόνισε στην ανάρτησή του.