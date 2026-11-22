Οι φόβοι για τον τραυματισμό του Ντεζιρέ Ντουέ επιβεβαιώθηκαν, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε πως ο νεαρός Γάλλος έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Η διάγνωση για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Ντεζιρέ Ντουέ δημοσιεύτηκε σήμερα, με τον 21χρονο να έχει υποστεί τελικά ρήξη πρόσθιου χιαστού. Τα δυσάρεστα νέα έκανε γνωστά η ίδια η Παρί Σεν Ζερμέν, που επίσης ενημέρωσε πως ο παίκτης της θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου στο τέλος του μήνα.

Ο ταλαντούχος Γάλλος χαφ αποχώρησε με έντονους πόνους στο 44ο λεπτό του ματς απέναντι στη Νις ενώ 12 λεπτά νωρίτερα είχε ολοκληρώσει την ανατροπή για την ομάδα του.

Μάλιστα, ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του διεθνή ποδοσφαιριστή, δείχνοντας πως όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος πάτημα του ίδιου. Ο Ντουέ είχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ εξ αρχής οι εκτιμήσεις των ιατρών των Παριζιάνων έκαναν λόγο για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατό του.

«Ο Ντεζιρέ Ντουέ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ligue 1 με τη Νις, το Σάββατο. Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος του μήνα», έγραψαν στη σχετική ανακοίνωση.