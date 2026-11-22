Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Ντουέ: Υπέστη ρήξη χιαστού!
Η διάγνωση για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Ντεζιρέ Ντουέ δημοσιεύτηκε σήμερα, με τον 21χρονο να έχει υποστεί τελικά ρήξη πρόσθιου χιαστού. Τα δυσάρεστα νέα έκανε γνωστά η ίδια η Παρί Σεν Ζερμέν, που επίσης ενημέρωσε πως ο παίκτης της θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου στο τέλος του μήνα.
Ο ταλαντούχος Γάλλος χαφ αποχώρησε με έντονους πόνους στο 44ο λεπτό του ματς απέναντι στη Νις ενώ 12 λεπτά νωρίτερα είχε ολοκληρώσει την ανατροπή για την ομάδα του.
Μάλιστα, ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του διεθνή ποδοσφαιριστή, δείχνοντας πως όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος πάτημα του ίδιου. Ο Ντουέ είχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ εξ αρχής οι εκτιμήσεις των ιατρών των Παριζιάνων έκαναν λόγο για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατό του.
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«Ο Ντεζιρέ Ντουέ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ligue 1 με τη Νις, το Σάββατο. Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος του μήνα», έγραψαν στη σχετική ανακοίνωση.
Communiqué médical concernant Désiré Doué. ➡️ https://t.co/IQFSmjMvT1 @Aspetar https://t.co/EdvrjMnssX— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2026
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