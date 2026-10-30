Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Λουίς Ενρίκε το βράδυ της Παρασκευής (30/10) έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν, αφού οδήγησε τους πρωταθλητές Ευρώπης σε μια μεγάλη νίκη με ανατροπή με σκορ 5-1 επί της Χάβρης για την ένατη αγωνιστική της Ligue 1.

Ο Ισπανός κατέγραψε την 127η νίκη του σε μόλις 188 αγώνες στον πάγκο του γαλλικού συλλόγου, ξεπερνώντας τον πρώην προπονητή των Παριζιάνων, Λοράν Μπλαν, ο οποίος προηγουμένως κατείχε το ρεκόρ με 126 νίκες σε 173 αγώνες.

Luis Enrique keeps making history at PSG. 📚🧠 https://t.co/gP8xrFmAAq — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 30, 2026

Αυτό το ορόσημο ήρθε σε μια αξέχαστη βραδιά για τον Άσραφ Χακίμι, ο οποίος πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του, με τους Μίκα Γκοντς και Σένι Μαγιουλού να γράφουν επίσης το όνομα του στον πίνακα των σκόρερς.

First career hat trick. Achraf Hakimi. 🇲🇦🔝 https://t.co/HQex3e3HX8 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 30, 2026

Για την ιστορία, ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούλιο του 2023 και έκτοτε έχει οδηγήσει τον σύλλογο σε σημαντικές εγχώριες και ευρωπαϊκές διακρίσεις, με πιο σημαντική την back to back κατάκτηση του Champions League, μία κούπα που η Παρί δεν είχε στην τροπαιοθήκη της, μέχρι και την έλευση του Ενρίκε.