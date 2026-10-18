Η Μαρσέιγ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία, αφού διέλυσε με 5-2 την Ανζέ κι ανέβηκε στην 9η θέση. Στην κορυφή με ανατροπή η Λιόν.

Η Μαρσέιγ άφησε πίσω την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Champions League κι επέστρεψε με κρότο στη Ligue 1. Οι Μασσαλοί πέρασαν σαν σίφουνας από την έδρα της Ανζέ, την οποία διέλυσαν με 5-2 κι ανέβηκαν στην 9η θέση του πρωταθλήματος. Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ραολισόα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς πριν από την ανάπαυλα.

Η ισοφάριση ήρθε από τον Αμπντελί στο 37΄, προτού ο Καμισόκο ολοκληρώσει την ανατροπή στο 43΄. Στο 60΄ο Γκιουρί έκανε το 3-1, προτού η Ανζέ μειώσει σε 3-2 με εύστοχο πέναλτι του Ελ Κουαζανί (75΄). Δυο ακόμα γκολ από τους Χαρίτ και Παισάο, ωστόσο, εντός δυο λεπτών (83΄, 85΄) σφράγισαν το τρίποντο για τους Μασσαλούς που ζευγάρωσαν τις απανωτές νίκες στο πρωτάθλημα.

Στην κορυφή με ανατροπή η Λιόν

Επιστροφή στις νίκες για τη Λιόν, η οποία ανέτρεψε με 2-1 το σκορ απέναντι στη Νις και βρέθηκε στην κορυφή της Ligue 1. Αν και η ομάδα της Νίκαιας προηγήθηκε στο σκορ με τον Ουαχί (18΄), οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς μέσα σε τέσσερα λεπτά. Αρχικά στο 32΄ο Σουλτς έγραψε το 1-1, προτού ο Τέσμαν ολοκληρώσει την ανατροπή στο 36΄για το τελικό 2-1 που έστειλε πρώτη τη Λιόν, σε... πενταπλή ισοβαθμία.

Αποτελέσματα Κυριακής (18/10)

Ανζέ - Μαρσέιγ 2-5

Χάβρη - Οσέρ 1-3

Λοριάν - Μονακό 1-0

Παρί - Ρεν 4-3

Λιόν - Νις 2-1