Η Λιόν αντιμετωπίζει κυρώσεις από την UEFA, για τα μοφοβικά συνθήματα και τα καπνογόνα που χρησιμοποίησαν οι οπαδοί της στον αγώνα του Europa League κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Μία εβδομάδα μετά την εντός έδρας νίκη της Λιόν επί της Κρίσταλ Πάλας με 3-1, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, η πειθαρχική επιτροπή της UEFA επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στη γαλλική ομάδα, μαζί με μερικό κλείσιμο (ποινή με αναστολή) της Βόρειας Κερκίδας του σταδίου «Groupama», εξαιτίας της «μεροληπτικής συμπεριφοράς» ορισμένων οπαδών της.

Αναλυτικότερα στην έκθεση της, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τιμώρησε τα ομοφοβικά και μεροληπτικά συνθήματα που ακούστηκαν από φιλάθλους της Λιόν που βρίσκονταν στη Βόρεια Κερκίδα και τραγουδήθηκαν στο 42ο λεπτό, όταν οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 1-0. Τα συνθήματα αυτά είχαν αποδέκτη τη μισητή αντίπαλη των Γάλλων, Σεντ Ετιέν, η οποία αγωνίζεται πλεόν στη Ligue 2.

Παράλληλα το μερικό κλείσιμο της κερκίδας οφείλεται στο ότι μερίδα οπαδών της γαλλικής ομάδας πέταξαν βόμβες καπνού και άναψαν καπνογόνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς της UEFA.

𝗟’𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗦𝗔𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘 𝗟’𝗢𝗟 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ❌ La commission de discipline de l’instance européenne a infligé à l’OL une amende de 20 000€ accompagnée d'une fermeture partielle avec sursis du Virage Nord. Cette sanction fait suite aux chants discriminatoires à caractère homophobe observés dans le Virage Nord et entonnés à la 41+1ème minute contre Crystal Palace 🦅 (@lequipe) — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) October 22, 2026

Πέρα από τη Λιόν, η Ομοσπονδία τιμώρησε επίσης την Χάιντουκ Σπλιτ, επιβάλλοντας της πρόστιμο 80.000 ευρώ για πυροτεχνήματα που χρησιμοποίησαν οι οπαδοί της, κατά τη διάρκεια της νίκης με 2-1 επί του Άγιαξ και με άλλα 16.000 ευρώ για το μπλοκάρισμα των διαδρόμων του γηπέδου. Η Χάιντουκ πρέπει επίσης να παίξει δύο αγώνες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις κεκλεισμένων των θυρών, αν και ο δεύτερος αγώνας της τιμωρίας τελικά ανεστάλη.

Πρόστιμο συνολικού ύψους 100.000 ευρώ επιβλήθηκε τέλος και στην Τραμπζονσπόρ για χρήση πυροτεχνημάτων, εισβολή φιλάθλων στο γήπεδο και ζημιές που προκλήθηκαν από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας νίκης με 4-2 επί της ΚουΠΣ Κουόπιο στο Conference League, με τους οπαδούς του τουρκικού συλλόγου μάλιστα να τιμωρούνται με αποκλεισμό από τον επόμενο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους.