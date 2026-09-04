Λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του Αλάν Σεν-Μαξιμέν από τη Λανς, προκύπτουν λεπτομέρειες αναφορικά με το τέλος της συνεργασίας τους.

Εδώ και περίπου δύο μήνες, ο Αλάν Σεν-Μαξιμέν αγωνίζεται στις ΗΠΑ με τη φανέλα της Σάρλοτ, έχοντας αλλάξει ομάδα για μία ακόμη φορά τον τελευταίο χρόνο. Ο Γάλλος εξτρέμ είχε πάει πέρυσι στην Κλαμπ Αμέρικα από την Αλ Αχλί, εντούτοις έφυγε άρον άρον από το Μεξικό λόγω ρατσιστικής επίθεσης στα παιδιά του, επιστρέφοντας στην Ευρώπη για χάρη της Λανς.

Και παρότι τα πήγε καλά με τη φανέλα της, το καλοκαίρι αποφασίστηκε η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές να τερματιστεί, με λεπτομέρειες σχετικά να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, οι άνθρωποι της Ρασίνγκ αποθαρρύνθηκαν από το να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή, λόγω της απουσίας του από την παρέλαση για την κατάκτηση του Κυπέλλου τον Μάιο.

Ποιο είναι το θέμα εδώ; Ότι ο 29χρονος μεσοεπιθετικός είχε υποστηρίξει ότι απείχε από τους πανηγυρισμούς για τον τίτλο του Coupe de France επειδή αντιμετώπιζε πρόβλημα με το στομάχι του! Κάτι που μάλλον δεν έπεισε τους ιθύνοντες της Λανς...