Σεν-Μαξιμέν: Η λεπτομέρεια που έφερε την αποχώρηση από τη Λανς
Εδώ και περίπου δύο μήνες, ο Αλάν Σεν-Μαξιμέν αγωνίζεται στις ΗΠΑ με τη φανέλα της Σάρλοτ, έχοντας αλλάξει ομάδα για μία ακόμη φορά τον τελευταίο χρόνο. Ο Γάλλος εξτρέμ είχε πάει πέρυσι στην Κλαμπ Αμέρικα από την Αλ Αχλί, εντούτοις έφυγε άρον άρον από το Μεξικό λόγω ρατσιστικής επίθεσης στα παιδιά του, επιστρέφοντας στην Ευρώπη για χάρη της Λανς.
Και παρότι τα πήγε καλά με τη φανέλα της, το καλοκαίρι αποφασίστηκε η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές να τερματιστεί, με λεπτομέρειες σχετικά να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, οι άνθρωποι της Ρασίνγκ αποθαρρύνθηκαν από το να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή, λόγω της απουσίας του από την παρέλαση για την κατάκτηση του Κυπέλλου τον Μάιο.
Ποιο είναι το θέμα εδώ; Ότι ο 29χρονος μεσοεπιθετικός είχε υποστηρίξει ότι απείχε από τους πανηγυρισμούς για τον τίτλο του Coupe de France επειδή αντιμετώπιζε πρόβλημα με το στομάχι του! Κάτι που μάλλον δεν έπεισε τους ιθύνοντες της Λανς...
🚨 Rigueur et discipline : les coulisses du vestiaire lensois ! 👀❤️💛— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 4, 2026
Lens adapte son management pour ses recrues, mais exige UNE MENTALITÉ IRRÉPROCHABLE.
Florian Thauvin 🇫🇷 a réglé de simples amendes après des retards en août, protégé par son professionnalisme au quotidien.… pic.twitter.com/QzvZutl1vw
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.