Το γκολ του Σαμάτα απείλησε με νέα εντός έδρας ήττα τη Λιόν, που εντέλει έμεινε στο 1-1 με τη Χάβρη εντός έδρας.

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, και η Χάβρη απείλησε με νέα εντός έδρας ήττα τη Λιόν, ωστόσο οι δύο ομάδες έμειναν τελικά στο 1-1. Με τους Αλί Σαμάτα και Αχμέντ Τουμπά βασικούς, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με κεφαλιά του πρώην φορ του ΠΑΟΚ στο 74', με τον Οπεντά να ισοφαρίζει για τους Λιονέ με κοντινή προσπάθεια στο 87'. Οι φιλοξενούμενοι είχαν στη συνέχεια ακυρωθέν γκολ, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι όπως και να 'χει σπουδαίο.

Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε στη Βρετάνη η Τρουά, που επιβλήθηκε 2-1 (29' πέν. Ριπάρ, 38' Μαρονιέ - 51' Μακονγκό) της Λοριάν. Σεφτέ έκανε επίσης η Ανζέ, που νίκησε 3-1 (5' Φαν Ντε Μπούμεν, 70' Τζιμπιρίν, 78' Ελ Ουαζάνι – 35' Λαμπό Λασκαρί) εκτός έδρας την Οσέρ, με την Μπρεστ να ισοφαρίζει στο τέλος σε 2-2 (18' Ντουμπιά, 90+5' Αζόρκ - 9' Ράσελ-Ρόου, 62' Ταπέ) την Τουλούζ.

Νωρίτερα, το Στρασβούργο πήρε σπουδαία εντός έδρας νίκη, 2-1, ενάντια στη Λανς, με δύο τέρματα του Γιασίν (48', 85') να ανατρέπουν τα δεδομένα μετά το προβάδισμα που είχε δώσει στη Ρασίνγκ ο Τοβέν με πέναλτι στο 38'.