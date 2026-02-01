Ο Αλάν Σεν-Μαξιμέν έφυγε από την Κλαμπ Αμέρικα μετά από μόλις έξι μήνες, καταγγέλλοντας ρατσιστική επίθεση κατά των παιδιών του...

Μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού το προηγούμενο καλοκαίρι, ο Αλάν Σεν-Μαξιμέν έγινε τελικά τον Άυγουστο ποδοσφαιριστής της Κλαμπ Αμέρικα, ωστόσο η θητεία του στον μεξικανικό σύλλογο κράτησε κάτι λιγότερο από έξι μήνες...

Κι αυτό γιατί ο Γάλλος εξτρέμ αποχώρησε από την ομάδα, καταγγέλλοντας ρατσιστική επίθεση στα παιδιά του! «Το πρόβλημα δεν είναι το χρώμα του δέρματος, αλλά της σκέψης. Έχω συνηθίσει να μου επιτίθενται και δεν είναι πρόβλημα, αλλά αυτό που δεν ανέχομαι είναι να κάνουν επιθέσεις στα παιδιά μου, το να τα προστατεύω είναι η προτεραιότητά μου» ανέφερε ο Σεν-Μαξιμέν, με την Κλαμπ Αμέρικα να ανακοινώνει την αποδέσμευσή του προσφέροντας τη στήριξή της στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή της.

Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη με τα παιδιά του 29χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος είναι εκ νέου ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, μετά τις Σεντ Ετιέν, Μονακό, Αννόβερο, Μπαστιά, Νις, Νιούκαστλ, Αλ Αχλί, Φενέρμπαχτσε και φυσικά τους Μεξικανούς.