Επίσημα παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Πολ Πογκμπά, με τους Μονεγάσκους να ανακοινώνουν το πρόωρο διαζύγιο με τον Γάλλο σταρ και το «restart» της καριέρας του να... ναυαγεί.

Μόλις έναν χρόνο κράτησε τελικά η παρουσία του Πολ Πογκμπά στη Μονακό. Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος επέστρεψε στη δράση το καλοκαίρι του 2025 με στόχο να αφήσει πίσω του το παρελθόν, δεν θα ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο του Πριγκιπάτου, το οποίο είχε διάρκεια έως το 2027.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε πρόωρα, πριν καν ξεκινήσει η νέα σεζόν. Με τους Μονεγάσκους ο Πογκμπά δεν κατάφερε να βρει τον ρυθμό που θα ήθελε, καθώς αγωνίστηκε μόλις σε έξι παιχνίδια, με συνολικά 115 λεπτά συμμετοχής και μόλις μία παρουσία στην αρχική ενδεκάδα.

Η Μονακό ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας και ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2018. Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε πως για τον Γάλλο σταρ η εξέλιξη αυτή είναι ακόμη ένα ακόμη επεισόδιο στο... σίριαλ της ζωής του.

Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025.



Le Club exprime sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 et lui souhaite le meilleur pour la suite 🔴⚪



ℹ️Lire… pic.twitter.com/IPFNgnQKl5 August 19, 2026

Αν και κάποτε ήταν χωρίς αμφιβολία ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα και υπήρξε μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, ήταν πολύ διαφορετικά και απασχόλησαν όσο λίγα την κοινή γνώμη.

Πριν ακόμη έρθει η μεγάλη περιπέτεια με την υπόθεση ντόπινγκ, ο Γάλλος χαφ είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τον αδερφό του, Ματίας. Καθώς είχε καταγγείλει πως είχε πέσει θύμα εκβιασμού και απαγωγής. Παράλληλα, ο Ματίας είχε μιλήσει πολλές φορές στα ΜΜΕ για την υπόθεση των φερόμενων «μαγικών» τελετουργιών.

Κάπου εκεί ήρθε και το μεγαλύτερο πλήγμα για τον Γάλλο σταρ, καθώς από εκεί που είχε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη στα πόδια του τα πράγματα πήραν μια διαφορετική τροπή. Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Πογκμπά βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία και αρχικά του επιβλήθηκε τετραετής αποκλεισμός από το ποδόσφαιρο. Η ποινή μειώθηκε τελικά στους 18 μήνες, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.