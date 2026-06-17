Θρήνος στη Γαλλία, «έφυγε» από τη ζωή ο Ερίκ Ρουά

Ο Ερίκ Ρουά «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στο γαλλικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στη Μπρεστ.

Θρήνος στη Γαλλία, αφού «έφυγε» από τη ζωή ο Έρικ Ρουά. Ο Γάλλος τεχνικός, πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέιγ από το 1996 έως το 1999, είχε φτάσει μαζί της μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου UEFA. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε κοντά στο άθλημα, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους στη Νις, την ομάδα της καρδιάς του, όπου έκανε και τα πρώτα του βήματα ως προπονητής τη σεζόν 2010-11.

Μετά από μια περίοδο αποχής από τους πάγκους και ένα επιτυχημένο πέρασμα ως αθλητικός διευθυντής στη Λανς, η Μπρεστ του έδωσε την ευκαιρία τον Ιανουάριο του 2023 να επιστρέψει στην προπονητική. Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς ο Ρόι οδήγησε τον σύλλογο σε μια ιστορική πορεία.

Με επιθετικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο, η Μπρεστ κατέκτησε την τρίτη θέση στη Ligue 1 το 2024, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στο Champions League, όπου αντιμετώπισε μεταξύ άλλων τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Την ίδια χρονιά, ο Ρουά αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της Ligue 1 από τους ίδιους τους συναδέλφους του.

Στην Μπρεστ η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη, καθώς ο σύλλογος γνώριζε τη δύσκολη κατάσταση του προπονητή του. Όπως ανέφερε άνθρωπος της ομάδας στην Equipe, «το ποδόσφαιρο ήταν η αδρεναλίνη του και η ζωή του ήταν αφιερωμένη στα αποδυτήρια».

Οι φίλοι της Μπρεστ είχαν αναγνωρίσει τη σχέση που είχε δημιουργήσει με τον σύλλογο, αφιερώνοντάς του συνθήματα και εντυπωσιακά πανό στις εξέδρες. Ο άνθρωπος με το χαρακτηριστικό καπέλο του «Πειρατή» και το παρατσούκλι «King» θα μείνει για πάντα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας.