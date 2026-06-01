Ο γιος του Κάρλο Αντσελότι, Ντάβιντε, ανέλαβε και επίσημα τον πάγκο της Λιλ, όπως γνωστοποίησε ο γαλλικός σύλλογος με ανακοίνωση του.

Η Λιλ διόρισε και επίσημα τον Νταβίντε Αντσελότι ως τον νέο προπονητή της, με τον Ιταλό να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας και να αντικαθιστά τον Μπρούνο Τζενέσιο, ο οποίος αποχώρησε στο τέλος της σεζόν.

Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προπονητική καριέρα του νεαρού τεχνικού, καθώς προετοιμάζεται για την πρώτη του δουλειά ως προπονητής στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μόλις τη δεύτερη συνολικά, μετά τη σύντομη θητεία του στη Βραζιλία με την Μποταφόγκο.

𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹



Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Davide Ancelotti comme entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien, passé par les plus grands clubs et sélections du monde,… pic.twitter.com/OPDiyyr5XO — LOSC (@losclive) June 1, 2026

Ο διορισμός αυτός επηρεάστηκε έντονα από τον πρόεδρο της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ, ο οποίος έχει στενή σχέση με τον πατέρα του Ντάβιντε Αντσελότι, Κάρλο, από την εποχή που οι δύο τους ήταν μαζί στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Στη Μποταφόγκο, όπου επέβλεψε 32 αγώνες, ο 36χρόνος προπονητής κατέγραψε 14 νίκες, 11 ισοπαλίες και 7 ήττες, προτού τελικά ενταχθεί στη «Σελεσάο» ως μέλος του προπονητικού επιτελείου της εθνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στη Λιλ, αντικαθιστά τον Μπρούνο Τζενέσιο, ο οποίος έφυγε από τον σύλλογο αφού εξασφάλισε την πρόκριση στο Champions League την τελευταία αγωνιστική της σεζόν.

Η ομάδα από τη Βόρεια Γαλλία είχε εξετάσει αρκετούς υποψηφίους για τον ρόλο, συμπεριλαμβανομένων των Τιάγκο Μότα και Στέφανο Πιόλι, αλλά τελικά επέλεξε τον Αντσελότι ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου και φιλόδοξου σχεδίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λιλ

«Η LOSC είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον Νταβίντε Αντσελότι καθώς προετοιμάζεται για τη σεζόν 2026-2027, η οποία θα συνδυάσει τη Ligue 1 και το UEFA Champions League. Αυτός ο νεαρός προπονητής, ήδη πολύ έμπειρος χάρη στην εκτεταμένη καριέρα του με μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους, προπονητικά επιτελεία και αποδυτήρια στον κόσμο, είναι επίσης γνωστός για την ικανότητά του να αναπτύσσει νεαρά ταλέντα, ενώ παράλληλα ξέρει να αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο.

Καλώς ορίσες στη LOSC Davide!».