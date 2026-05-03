Νις - Λανς: Το κόλπο του διαιτητή για να σταματήσει τις διαμαρτυρίες των παικτών
Ισόπαλο με 1-1 έληξε το παιχνίδι της Νις με τη Λανς το βράδυ του Σαββάτου (2/5), με τους φιλοξενούμενους να μένουν πλέον στο -6 από την Παρί Σεν Ζερμέν, 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Ligue 1.
Η αναμέτρηση είχε αρκετά νεύρα από τους ποδοσφαιριστές και των δυο ομάδων, με τον διαιτητή Τόμας Λεονάρ να... σκαρφίζεται έναν ιδιαίτερο τρόπο για να αποφύγει τις διαμαρτυρίες.
Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου από το VAR, στο γκολ που εν τέλει έφερε την ισοφάριση στο 84ο λεπτό, οι παίκτες κατευθύνθηκαν προς τα πάνω του (σσ του διαιτητή), με τον Λεονάρ να... τραβάει μια γραμμή με το σπρέι, όπως αυτές σε περιπτώσεις φάουλ, δείχνοντάς τους να μην την περάσουν!
Το στιγμιότυπο φυσικά έγινε viral και ο Λεονάρ...πρωτοσέλιδο.
L'arbitre de Nice-Lens, Thomas Léonard, a dû tracer une ligne au sol pour gagner un peu de tranquillité pendant ses échanges avec le VAR, samedi, et ne pas être assailli par les joueurs. pic.twitter.com/1Tjzl2cfN0— PleineLucarne (@PleineLucarne06) May 3, 2026
