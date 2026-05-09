Η Ρεάλ Μαδρίτης επέβαλλε πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε για το μεταξύ τους επεισόδιο, ωστόσο το ποσό αυτό είναι... ψίχουλα.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει για ακόμη μια φορά η Ρεάλ Μαδρίτης, και πάλι όμως μέσα στην τρέχουσα σεζόν για μη αγωνιστικούς λόγους.

Η «βασίλισσα» πρωταγωνιστεί στα κορυφαία ειδησιογραφικά πρακτορεία του πλανήτη ελέω του επεισοδίου που έλαβε χώρα στα αποδυτήρια της ομάδας με... πρωταγωνιστές τους Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, που πιάστηκαν στα χέρια.

Το επεισόδιο γρήγορα έγινε... viral και οι άνθρωποι της Ρεάλ αποφάσισαν να τιμωρήσουν τους δυο ποδοσφαιριστές με πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ στον καθένα. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα ποσά που δίνει στο φως η Diario As, τα χρήματα αυτά είναι... ψίχουλα.

Συγκεκριμένα, ο Ουρουγουανός άσος αμείβεται με 16.670.000 ευρώ ετησίως, κάτι που αντιστοιχεί σε 320.577 ευρώ ανά εβδομάδα. Κάτι που σημαίνει πως θα χρειαστεί... μιάμιση βδομάδα δουλειάς για να ξεπληρώσει.

Όσον αφορά τον Τσουαμενί, το ποσό που λαμβάνει ανά έτος είναι 12.500.000 ευρώ, δηλαδή 240.385 την εβδομάδα. Έτσι ο Γάλλος πρέπει να... εργαστεί κάτι παραπάνω από 14 ημέρες για να πληρώσει το πρόστιμο.