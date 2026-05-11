Με γκολ του Ντουέ στο 82΄η Παρί λύγισε με 1-0 τη Μπρεστ και αγκάλιασε το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Φουλ για Champions League η Λιλ!

Μόνο τα τυπικά έμειναν για τη στέψη της Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία! Αν και ζορίστηκε απέναντι στη Μπρεστ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης πήρε τελικά τη νίκη με 1-0 και χρειάζεται πλέον έναν βαθμό για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Οι Παριζιάνοι βρήκαν το γκολ της νίκης στο 82΄με τον Ντεζιρέ Ντουέ και ξέφυγαν στο +6 από τη δεύτερη Λανς.

Την ίδια ώρα η Λιλ πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Μονακό στο Πριγκιπάτο κι ανέβηκε στην 3η θέση, η οποία χαρίζει απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Το αυτογκόλ του Ζακάρια στο 82΄έκρινε το τρίποντο για τους Λιλουά, οι οποίοι προσπέρασαν τη Λιόν γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Τουλούζ και υποχώρησε στην 4η θέση.

Νίκη Ευρώπης και για τη Μαρσέιγ που επικράτησε με το ίδιο σκορ στην έδρα Χάβρης και βρέθηκε σε τροχιά εξόδου Conference League.

Αποτελέσματα Ligue 1

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπρεστ 1-0

Μονακό - Λιλ 0-1

Χάβρη - Μαρσέιγ 0-1

Ανζέ - Στρασβούργο 1-1

Οσέρ - Νις 2-1

Ρεν - Παρί FC 2-1

Τουλούζ - Λιόν 2-1

Μετς - Λοριάν 0-4