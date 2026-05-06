Στο τρίτο μόλις λεπτό, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το 1-0 ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου με τον Ντεμπελέ.

Μετά το απίθανο 5-4 του πρώτου αγώνα, η Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε με ανάλογη ορμή και στη ρεβάνς, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου μετά από τρία λεπτά αγώνα! Ο Ρούιθ βρήκε με εξαιρετική μπαλιά στον κενό χώρο τον Κβαρατσχέλια, που γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Ντεμπελέ και εκείνος έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.