Ο 16χρονος Μεζιάν Μεσλούμπ Σοάρες θα θυμάται για πάντα την 8η Μαΐου 2026, όταν σκόραρε μέσα σε 11'' στο ντεμπούτο του και έστειλε τη Λανς στο Champions League.

Κακά τα ψέματα, οι ελπίδες της Λανς για την κατάκτηση του τίτλου στη Ligue 1 είναι κυρίως μαθηματικές, με τη Ρασίνγκ να είναι στο -3 από την Παρί Σεν Ζερμέν με ματς περισσότερο, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος στη Γαλλία. Εντούτοις, η χρονιά είναι όπως και να 'χει άκρως επιτυχημένη για την ομάδα του Πιερ Σαζ, που μετά τη δύσκολη νίκη επί της Ναντ εξασφάλισε την επιστροφή της στο Champions League μετά από μία τριετία, ενώ έχει προκριθεί και στον τελικό του Coupe de France.

Όσον αφορά στην έξοδο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μάλιστα, αυτή σφραγίστηκε χάρη σε ένα ιστορικό γκολ. Αυτό του Μεζιάν Μεσλούμπ Σοάρες, που στο ντεμπούτο του με τη Λανς, σκόραρε μέσα σε έντεκα δευτερόλεπτα! Χρόνος-ρεκόρ για παίκτη που ντεμπουτάρει στο γαλλικό πρωτάθλημα, με τον νεαρό χαφ να είναι μόλις 16,5 ετών και διεθνής με τις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας - καθώς έχει γεννηθεί στη Γαλλία από Πορτογαλίδα μητέρα και Αλγερινό πατέρα. Το ποδόσφαιρο δε είναι στο αίμα του, καθώς ο μπαμπάς του, Βαλίντ, έπαιξε για χρόνια στη Ligue 1, με θητείες σε Λαβάλ, Χάβρη, Λοριάν αλλά και Λανς!

Μετά το ματς, ο Σοάρες βρέθηκε κοντά στους οπαδούς της ομάδας του και έπαιξε ρόλο οργανωτή στην κερκίδα, ζώντας στιγμές που κάθε πιτσιρικάς θα ήθελε να βιώσει! Και το όνομά του θα μας απασχολήσει, πιθανότατα, τα επόμενα χρόνια...

La soirée de fou qu’a vécue Mezian Mesloub 🤩



16 ans ✅

Première apparition en pro ✅

But après 11 secondes ✅

Clapping devant le kop de Bollaert ✅ pic.twitter.com/qxBp38CQTH May 8, 2026