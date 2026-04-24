Μπρεστ - Λανς 3-3: Ολική επαναφορά, αλλά το πρωτάθλημα πάει στο Παρίσι
Βρέθηκε να χάνει με τρία τέρματα στη Βρέστη, δεν μάσησε και επέστρεψε από την... κόλαση, ισοφαρίζοντας σε 3-3 την Μπρεστ, ωστόσο η Λανς έμεινε έτσι στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1 και την Παρί Σεν Ζερμέν, που έχει ματς λιγότερο και είναι αγκαλιά με την κούπα!
Η Σταντ προηγήθηκε στο έβδομο μόλις λεπτό χάρη σε εξαιρετικό μακρινό σουτ του Γκίντο, ενώ ο Τουσάρ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων με ωραία κεφαλιά στο 25'. Η... κατηφόρα για τη Ρασίνγκ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Εμπιμπέ έκανε το 3-0 με συρτό σουτ στο 44' και έδωσε τεράστιο προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.
Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν σημεία ζωής με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, καθώς ο Τοβέν έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από ολέθριο λάθος στην αντίπαλη άμυνα και μείωσε σε 3-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα δε, ο Σιμά σκόραρε με ωραία προβολή, κάνοντας το 3-2 και επαναφέροντας στο ματς τη Λανς! Το ματς ήταν πλέον στην κόψη του ξυραφιού και εντέλει στο 90+4', ο Σεν-Μαξιμέν λύτρωσε την ομάδα του με εξαιρετική ενέργεια και μακρινό σουτ.
