Λουίς Ενρίκε: Ανανέωσε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με την Παρί
Παρί Σεν Ζερμέν και Λουίς Ενρίκε θα συμπορευθούν και την επόμενη τετραετία! Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της επέκτασης συμβολαίου του Ισπανού κόουτς με τον γαλλικό σύλλογο.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς ο 56χρονος τεχνικός είναι θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στο Παρίσι με τις ανακοινώσεις να έρχονται -πιθανότατα- μετά το πέρας της τρέχουσας σεζόν.
Ο πολύπειρος Ίβηρας προπονητής είναι ο αναμορφωτής των Παριζιάνων, αφού μετά την έλευσή του το καλοκαίρι του 2023, η Παρί βαδίζει μόνιμα στο... μονοπάτι των επιτυχιών. Δύο Πρωταθλήματα Γαλλίας (τρία αν έρθει και το φετινό), δύο Κύπελλα Γαλλίας και ένα Champions League είναι ο απολογισμός των πιο βαρυσήμαντων τροπαίων από τη μέρα που ανέλαβε το... τιμόνι των πρωτευουσιάνων.
Υπενθυμίζουμε πως ήταν το πρώτο τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» στην ιστορία του συλλόγου, που έχει πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνει το ιστορικό back to back τη φετινή σεζόν, αφού έχει εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης απέναντι στην Άρσεναλ (30/05, 19:00).
Luis Enrique close to extending at PSG on a new four-year contract.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 8, 2026
Focus is on trying to win Ligue 1 and the #UCL Final.
PSG relaxed if formalisation doesn't come until the end of the season because all parties on the same page following positive talks.🔵🔴 pic.twitter.com/6qGArPFJ9c
