Μετς: Αυτό είναι το απόλυτο... ασανσέρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου
Όσο σίγουρη φαντάζει κάθε χρόνο στη Γαλλία η κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ligue 1 από την Παρί Σεν Ζερμέν (11/13 από το 2013 μέχρι σήμερα), άλλο τόσο βέβαιος δείχνει και ο υποβιβασμός της Μετς! Οι Γκρενά ήπιαν και φέτος το πικρό ποτήρι, καθώς έπεσαν και επίσημα στη Ligue 2 μετά την ήττα από τη Μονακό πριν από μερικές ημέρες. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια θα πει κανείς, με τον γαλλικό σύλλογο να καταγράφει τον ένατο υποβιβασμό του κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα...
Εκ των εννέα, οι οκτώ είναι από τη Ligue 1, με έναν μόνο να είναι στη Γ' κατηγορία το 2012. Από εκεί και πέρα, η Μετς έχει αποχαιρετήσει τα σαλόνια το 2002, το 2006, το 2008, το 2015, το 2018, το 2022, το 2024 και φυσικά φέτος, με τον σύλλογο από τη Λωρραίνη να ανεβοκατεβαίνει αδιάκοπα μεταξύ των δύο μεγάλων κατηγοριών από το 2022 μέχρι σήμερα! Κανονικό... ασανσέρ που λέμε στην ποδοσφαιρική αργκό, με τη Μετς να μετρά και οκτώ προβιβασμούς στο διάστημα αυτό αλλά φυσικά να μην είναι αρκετοί για να αποκτήσει επιτέλους το γαλλικό κλαμπ σταθερό στάτους στην πυραμίδα του γαλλικού ποδοσφαίρου.
📉🇫🇷 We bet you thought Norwich City were the perfect example of a Yo-yo club. Well, let me introduce you to FC Metz:— The European Football Express (@TheEuroFE) May 5, 2026
📉 2002 Relegated from Ligue 1
📈 2003 Promoted to Ligue 1
📉 2006 Relegated from Ligue 1
📈 2007 Promoted to Ligue 1
📉 2008 Relegated from Ligue 1
📉 2012… pic.twitter.com/p6A4bNu6aD
