ΠΑΟΚ: Στους ενδιαφερομένους για Μισέλ Μπουλά ο «δικέφαλος του βορρά» σύμφωνα με τους Γάλλους
Η γαλλική ιστοσελίδα «footmercato» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Μισέλ Μπουλά και τόνισε πως ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του σχετικά μαζί με τις Λε Μαν, Γιούνγκ Μπόις, Φαμαλικάο, αλλά και κάποιες ακόμη ιταλικές ομάδες.
Ο 23χρονος Γκαμπονέζος κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στη γαλλική Μετς, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Τη φετινή σεζόν ο διεθνής στόπερ έκανε 15 συμμετοχές αγωνιζόμενος για περισσότερα από 900 λεπτά.
Το γαλλικό κλαμπ τον θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο του πλάνου του για τη Ligue 2 (υποβιβάστηκαν φέτος), ωστόσο εκείνος θέλει να αγωνιστεί σε καλύτερο επίπεδο κι έχει αρχίσει να ψάχνεται για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.
