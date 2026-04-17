Παρότι βρέθηκε να χάνει με δύο τέρματα, η Λανς επικράτησε 3-2 της Τουλούζ εντός έδρας και διατήρησε ζωντανές τις όποιες ελπίδες της για το πρωτάθλημα.

Όσο ζει, ελπίζει! Η Λανς επικράτησε 3-2 εντός έδρας με τεράστια ανατροπή της Τουλούζ και βρέθηκε ξανά στο -1 από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία βέβαια έχει δύο ματς λιγότερα και παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο της Ligue 1.

Το ματς ξεκίνησε εφιαλτικά για τους γηπεδούχους, καθώς ένα μακρινό σουτ του Κάσερες και μία κακή αντίδραση του Ρισέ έφεραν το 1-0 για τους φιλοξενούμενους στο 6', ενώ στο 13' ο Κουμπασά διπλασίασε τα τέρματά τους με κεφαλιά! Εντούτοις, η αποβολή του Εγκμπό τέσσερα λεπτά αργότερα έδωσε ανάσα και αριθμητικό πλεονέκτημα στη Ρασίνγκ.

Η Λανς άργησε αλλά κατάφερε να μπει ξανά στο ματς, με τον Αμπνουλχαμίντ να μειώνει με εξαιρετική κεφαλιά στο 61', ενώ έξι λεπτά αργότερα ήρθε και η ολική επαναφορά, με τον Τομασόν να ισοφαρίζει παίρνοντας το ριμπάουντ από κοντά μετά από επέμβαση του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Εντέλει, το μεγάλο comeback ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις, με τον Γκανιού να σκοράρει με ωραία κεφαλιά και να δίνει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του! Σημειώνεται πως οι δύο ομάδες θα ανταμώσουν εκ νέου σε τέσσερις μέρες, αυτή τη φορά για το Κύπελλο Γαλλίας.