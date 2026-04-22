Λανς - Τουλούζ 4-1: Επιστροφή σε τελικό Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια
Την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας της θα έχει η Λανς, που καθάρισε με 4-1 την Τουλούζ εντός έδρας και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του θεσμού για τέταρτη φορά και πρώτη μετά το 1998.
Τοβέν (9’ πέν.), Σεν-Μαξιμέν (18’), Ουντόλ (35’) και Τομασόν (74’) χρίστηκαν σκόρερ για τους νικητές, με τον Ιντάλγκο να έχει μειώσει για τους φιλοξενούμενους στο 21ο λεπτό. Στον τελικό, η Ρασίνγκ θα αντιμετωπίσει είτε το Στρασβούργο, είτε τη Νις, που κοντράρονται στον δεύτερο ημιτελικό το βράδυ της Τετάρτης (22/4).
Υπενθυμίζεται ότι η Λανς κάνει εξαιρετική πορεία και στη Ligue 1, καθώς είναι στο -1 από την Παρί Σεν Ζερμέν με ένα ματς περισσότερο, συνεπώς υπό προϋποθέσεις, δύναται να πάει ακόμα και για το νταμπλ!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.