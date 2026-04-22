Εντυπωσιακή η Λανς, διέλυσε με 4-1 την Τουλούζ και πέρασε στον τελικό του Coupe de France για πρώτη φορά μετά το 1998.

Την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας της θα έχει η Λανς, που καθάρισε με 4-1 την Τουλούζ εντός έδρας και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του θεσμού για τέταρτη φορά και πρώτη μετά το 1998.

Τοβέν (9’ πέν.), Σεν-Μαξιμέν (18’), Ουντόλ (35’) και Τομασόν (74’) χρίστηκαν σκόρερ για τους νικητές, με τον Ιντάλγκο να έχει μειώσει για τους φιλοξενούμενους στο 21ο λεπτό. Στον τελικό, η Ρασίνγκ θα αντιμετωπίσει είτε το Στρασβούργο, είτε τη Νις, που κοντράρονται στον δεύτερο ημιτελικό το βράδυ της Τετάρτης (22/4).

Υπενθυμίζεται ότι η Λανς κάνει εξαιρετική πορεία και στη Ligue 1, καθώς είναι στο -1 από την Παρί Σεν Ζερμέν με ένα ματς περισσότερο, συνεπώς υπό προϋποθέσεις, δύναται να πάει ακόμα και για το νταμπλ!