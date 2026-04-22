Στο +4 από τη Λανς και τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1 βρίσκεται πλέον η Παρί Σεν Ζερμέν, που επιβλήθηκε 3-0 εντός έδρας της Ναντ σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 26η αγωνιστική.

Ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με πέναλτι στο 13ο λεπτό, με τον Ντουέ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετικό σουτ από τα δεξιά. Με το... καλησπέρα στο δεύτερο μέρος, ο Γεωργιανός ξαναχτύπησε για το 3-0 με υπέροχο τελείωμα μετά από φοβερή ατομική ενέργεια, καθαρίζοντας ουσιαστικά το ματς και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άφησε πίσω της την εντός έδρας ήττα από τη Λιόν πριν από μερικές ημέρες και εδραίωσε το προβάδισμά της για ακόμα ένα πρωτάθλημα, με τα Καναρίνια από την άλλη να είναι πλέον πολύ κοντά στον υποβιβασμό στη Ligue 2, καθώς απέχει πέντε βαθμούς από τα μπαράζ.