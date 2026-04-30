Ντιέγκο Σιμεόνε: «Για μένα το Παρί - Μπάγερν δεν ήταν ωραίος αγώνας»
Εντύπωση προκαλεί η άποψη του Ντιέγκο Σιμεόνε για το Παρί - Μπάγερν! Ο Αργεντινός τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης εξήγησε πως το παιχνίδι δεν ήταν καθόλου ωραίο από τη δική του προπονητική σκοπιά, καθώς δε θα ένιωθε ωραία αν η ομάδα του δεχόταν πέντε γκολ.
Οι θιασώτες της «στρογγυλής θεάς» απήλαυσαν την ποδοσφαιρική πανδαισία του Παρισιού ανάμεσα σε Παρί και Μπάγερν (5-4) για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League, δε συνέβη όμως το ίδιο και με τον Τσόλο, ο οποίος για ακόμη μια φορά τοποθετήθηκε με τον... δικό του ιδιαίτερο τρόπο για τον εν λόγω αγώνα.
«Όταν ένα παιχνίδι τελειώνει 5-4, όλοι λένε: "Τι υπέροχο παιχνίδι!". Εγώ λέω μας έβαλαν 5 γκολ. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό παιχνίδι για εμάς τους προπονητές αλλά στην τηλεόραση, ήταν φυσικά ωραίο να το παρακολουθήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς των Ροχιμπλάνκος εστιάζοντας στην προπονητική ιδιότητα.
Η ομάδα του αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Άρσεναλ και τα δύο εισιτήρια του τελικού της Βουδαπέστης (30/5) θα ξεκαθαρίσουν στους επαναληπτικούς της ερχόμενης εβδομάδας.
Diego Simeone on PSG vs Bayern: "When a game ends 5-4, everyone says: 'What a great game!' - I say: they scored 5 goals against us. I don't know if it's such a good game for us coaches - but on TV, it was of course nice to watch" pic.twitter.com/3UBm0uWLHf— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.