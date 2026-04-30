Ντιέγκο Σιμεόνε: «Για μένα το Παρί - Μπάγερν δεν ήταν ωραίος αγώνας»

Τη δική του άποψη για τον Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου (5-4) εξέφρασε ο Ντιέγκο Σιμεόνε.

Εντύπωση προκαλεί η άποψη του Ντιέγκο Σιμεόνε για το Παρί - Μπάγερν! Ο Αργεντινός τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης εξήγησε πως το παιχνίδι δεν ήταν καθόλου ωραίο από τη δική του προπονητική σκοπιά, καθώς δε θα ένιωθε ωραία αν η ομάδα του δεχόταν πέντε γκολ.

Οι θιασώτες της «στρογγυλής θεάς» απήλαυσαν την ποδοσφαιρική πανδαισία του Παρισιού ανάμεσα σε Παρί και Μπάγερν (5-4) για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League, δε συνέβη όμως το ίδιο και με τον Τσόλο, ο οποίος για ακόμη μια φορά τοποθετήθηκε με τον... δικό του ιδιαίτερο τρόπο για τον εν λόγω αγώνα.

«Όταν ένα παιχνίδι τελειώνει 5-4, όλοι λένε: "Τι υπέροχο παιχνίδι!". Εγώ λέω μας έβαλαν 5 γκολ. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό παιχνίδι για εμάς τους προπονητές αλλά στην τηλεόραση, ήταν φυσικά ωραίο να το παρακολουθήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς των Ροχιμπλάνκος εστιάζοντας στην προπονητική ιδιότητα.

Η ομάδα του αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Άρσεναλ και τα δύο εισιτήρια του τελικού της Βουδαπέστης (30/5) θα ξεκαθαρίσουν στους επαναληπτικούς της ερχόμενης εβδομάδας.