Μπαρτσελόνα: «Γλυκοκοιτάζει» τον Μπαρκολά
Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει βάλει για τα... καλά στο στόχαστρο τον Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν, όπως υποστηρίζει η Sport για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής της.
Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει πως ο 23χρονος ταλαντούχος Γάλλος εξτρέμ έχει «μαγνητίσει» με τις εμφανίσεις του και βρίσκεται στο... μικροσκόπιο πολλών ομάδων της Premier League. Αυτή ωστόσο που φαίνεται να έχει πάρει πιο ζεστά το θέμα της απόκτησης του είναι η Μπάρτσα, η οποία βλέπει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο στο πρόσωπό του.
Το αγκάθι της υπόθεσης είναι το οικονομικό σκέλος, αφού ο σύλλογος της Καταλονίας αντιμετωπίζει περιορισμούς στις μεταγραφικές του κινήσεις και η περίπτωση του ελπιδοφόρου παίκτη θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Μπαρκολά έχει συμβόλαιο με τους Παριζιάνους έως το 2028 και οι πρωτευουσιάνοι δε φαίνονται διατεθειμένοι να αφήσουν εύκολα ένα από τα αστέρια τους.
Ακόμη, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, ωστόσο οι Μπλαουγκράνα φαίνεται πως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον νεαρό αθλητή. Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά μετρά 12 γκολ και 7 ασίστ σε σύνολο 40 αγώνων τη φετινή σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨 𝗕𝗥𝗔𝗗𝗟𝗘𝗬 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗢𝗟𝗔 🇫🇷 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦𝗘́ 𝗔𝗨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 ! 💙❤️— Actu Foot (@ActuFoot_) April 20, 2026
Le Français plaît beaucoup aux dirigeants Blaugranas.
Pour moins de 80 M€, il n'est même pas nécessaire de déranger Al Khelaifi. ❌
