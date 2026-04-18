Ο Κατσέρης άνοιξε από κοντά το σκορ για τη Λοριάν απέναντι στη Μαρσέιγ με το πρώτο του γκολ φέτος στη Ligue 1.

Λογαριασμό στο πρωτάθλημα άνοιξε για φέτος ο Πάνος Κατσέρης με θύμα τη Μαρσέιγ! Στο 28΄συγκεκριμένα κι έπειτα από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, η μπάλα στρώθηκε στον 24χρονο ο οποίος εκτέλεσε από κοντά για να γράψει το 1-0 για τη Λοριάν. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο του για φέτος, με τον Κατσέρη να μετράει συνολικά 14 συμμετοχές την τρέχουσα περίοδο.