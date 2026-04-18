Κατσέρης: Πλήγωσε τη Μαρσέιγ με το πρώτο του φετινό γκολ στη Γαλλία (vid)
Ο Κατσέρης άνοιξε από κοντά το σκορ για τη Λοριάν απέναντι στη Μαρσέιγ με το πρώτο του γκολ φέτος στη Ligue 1.
Λογαριασμό στο πρωτάθλημα άνοιξε για φέτος ο Πάνος Κατσέρης με θύμα τη Μαρσέιγ! Στο 28΄συγκεκριμένα κι έπειτα από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, η μπάλα στρώθηκε στον 24χρονο ο οποίος εκτέλεσε από κοντά για να γράψει το 1-0 για τη Λοριάν. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο του για φέτος, με τον Κατσέρη να μετράει συνολικά 14 συμμετοχές την τρέχουσα περίοδο.
https://t.co/FK0BH76AGa GOL DO LORIENT!!— 2D (@2Dfut) April 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.